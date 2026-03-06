​Grève du G7 : Hamidou Diédhiou appelle les autorités à arrêter les menaces et à privilégier le dialogue

Le G7 a déroulé, ce vendredi 06 mars 2026, son cinquième plan d'action par une grève totale. Hamidou Diédhiou, secrétaire général du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS), a appelé les autorités à arrêter les menaces et à privilégier le dialogue.



« La meilleure manière de travailler, ce n'est pas de faire dans les ponctions sauvages comme nous l'avons noté. Ce n'est pas non plus de fondre dans les menaces qui ne servent absolument à rien du tout », a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio Futur Média, dans le bulletin de 12 heures.



«Ce que nous appelons menaces, c'est à la fois des propos que nous notons de la part de la primature, du côté du ministère de la Fonction publique, mais c'est aussi cette note au public qui a été envoyée par le gouvernement du Sénégal, dans laquelle l'objectif était justement de faire la situation exacte de ce que le gouvernement a fait relativement au pacte de stratégie sociale », a précisé Hamidou Diédhiou, ajoutant que « le pacte n’engage pas les syndicats d'enseignants du secteur de l'éducation et de la formation ».



Par ailleurs, le syndicaliste a souligné que depuis le début de leur mouvement d’humeur « il y a des comités techniques qui travaillent sur comment évoluer sur la question des décisionnaires, du point de vue de la constitution du dossier qu'il faut concocter, du point de vue du délai de mise en œuvre ». Il a aussi ajouté que « le ministère de l'Urbanisme a réagi pour prendre connaissance des attentes des syndicats relativement à la question de l'habitat ».



M. Dédhiou a enfin assuré que les enseignants évalueront en début de semaine prochaine la situation, afin de donner une suite à "la lutte" pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.