66e anniversaire de l'Indépendance : arrivée du Président Bassirou Diomaye Faye

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à la place Mamadou Dia à Thiès dans le cadre de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, placée sous le thème : « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 ».



À son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre Ousmane Sonko, le chef d’état-major des armées, le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, ainsi que le commandant de la Zone militaire n°7. Le président de la République est ensuite monté à bord du Command Car pour passer en revue les troupes.



La parade prévoit la participation de 25 formations civiles regroupant 1 293 défilants issus notamment des écoles et de l’Office national des anciens combattants. À cela s’ajoutent 1 174 élèves des écoles de formation militaire et 3 358 militaires et paramilitaires. Selon le programme établi par la Zone militaire n°7, le défilé ne devrait pas excéder trois heures.



Le dispositif comprend également un défilé motorisé et aérien avec 11 aéronefs, 265 véhicules et 106 motards.



La cérémonie doit s’achever par une allocution du président de la République, qui s’exprimera en wolof et en français.



La ville de Thiès est la première à accueillir ce défilé délocalisé dans le cadre du programme « Indépendance » initié par le président Bassirou Diomaye Faye, une initiative visant à moderniser les capitales régionales qui seront appelées, à tour de rôle, à abriter les festivités de la fête nationale.