​Guerre en Ukraine : les étudiants indiens pris au piège, les relations Moscou-New Delhi mises à mal

Presque tous les jours, le ministre des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar publie sur son compte Twitter des photos d’étudiants soulagés qui rentrent en Inde depuis Budapest ou Bucarest. Devant les Nations-Unies, l’Inde s’est abstenue deux fois de condamner l’agression de Vladimir Poutine, devant le Conseil de sécurité et devant le Conseil des droits de l’homme.



« Opération Gange »



Pas question de se fâcher avec la Russie, un allié de longue date et un très important partenaire militaire. Depuis le début de la guerre, New Delhi a donc fait du rapatriement de ses citoyens, baptisé « Opération Gange », le cœur de sa communication.



Le problème, c’est que les messages de détresse d’étudiants bloqués sur place s’accumulent sur les réseaux sociaux et font la Une. Comme cette vidéo postée depuis l’université de Sumy en Ukraine, ou l’on voit des dizaines d’étudiants affirmer qu’ils vont mourir s’ils ne sont pas évacués.



La mort d’un étudiant sous les tirs russes à Kiev a aussi soudainement rapproché la guerre du sous-continent et terni la relation avec Moscou qui affirme que les forces de sécurités ukrainiennes se servent des étudiants indiens comme boucliers humains, ce que New Delhi réfute.



Le système éducatif indien en question

Cela a aussi généré une interrogation : pourquoi tant de jeunes indiens sont-ils partis étudier si loin ? La polémique enfle. Ils étaient entre 15 000 et 20 000 à étudier en Ukraine avant le déclenchement des hostilités. Une interview du père de l’étudiant tué, qui explique qu’il a envoyé son enfant en médecine à l’étranger parce que c’était trop cher en Inde a fait le tour des réseaux.



Le ministre des Affaires parlementaires lui a donné raison en affirmant que 90 % des étudiants indiens en médecine partis à l’étranger avaient échoué au NEET, l’examen public d’entrée pour le secteur médical. Les internautes sont donc nombreux à accuser le gouvernement de Narendra Modi de ne pas ouvrir assez de places de concours, ce d’autant que l’Inde manque cruellement de docteurs. « Ils ne seraient pas mort en Ukraine s’ils avaient pu étudier en Inde », peut-on lire sur de nombreux messages.





Un rapport de l'organisme chargé de valider les études médicales à l’étranger a fini d’enflammer la Toile. Il montre qu’en plus de l’Ukraine, des centaines d’Indiens sont partis étudier dans des pays éloignés et parfois pauvres tels que la Biélorussie, l'Azerbaïdjan ou même le Soudan et la Tanzanie.