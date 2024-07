France: victime d'une «attaque massive» sur ses lignes, la SNCF dénonce des actes de «sabotage»

Les graves perturbations qui affectent les réseaux des trains à grande vitesse Atlantique, Nord et Est de la société ferroviaire française SNCF sont le fruit d'actes de « sabotage » manifestement coordonnés, a rapporté à l'AFP une source proche du dossier. Ces actes ont été commis de manière « concertée, à l'évidence ».



Le ministre des Transports, Patrice Vergriete dénonce un « acte criminel scandaleux » et évoqué des « conséquences très lourdes ». De son côté, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a condamné ceux qui veulent « saboter » les « Jeux des athlètes qui en rêvent depuis des années et qui se battent pour le Graal de monter sur ces podiums et on va leur saboter ça à eux ! ». Au total, 800 000 voyageurs vont être concernés par ces perturbations, a annoncé le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.

La SNCF a « été victime cette nuit de plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV Atlantique, Nord et Est », a indiqué le groupe ferroviaire dans un communiqué, précisant que « des incendies volontaires ont été déclenchés pour endommager (ses) installations ». En conséquence, la circulation des TGV sur ces trois axes est « très perturbée ».



« La situation devrait durer au moins tout le week-end » « Nous détournons certains trains sur ligne classique mais nous allons devoir en supprimer un grand nombre », a affirmé la SNCF. La ligne de TGV Sud-Est n'est elle en revanche « pas touchée », a précisé le groupe.



Des équipes de SNCF Réseau « sont déjà sur place pour procéder au diagnostic et débuter les réparations », mais cette « situation devrait durer au moins tout le week-end le temps d'effectuer les réparations », a indiqué l'opérateur.



Cette attaque survient à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024 à Paris, alors que de nombreux voyageurs ont prévu de converger vers la capitale. Un grand nombre de vacanciers est aussi en transit. « Tous les clients vont être informés par SMS de la circulation de leurs trains », a précisé le groupe à l'AFP. L'opérateur conseille à « tous les voyageurs de reporter leur voyage et de ne pas se rendre en gare », précisant dans son communiqué que tous les billets sont échangeables et remboursables.



À Montparnasse, de gros retards sur nombre de TGV sont annoncés, notamment sur la ligne à grande vitesse Atlantique vers Tours et Le Mans, « en