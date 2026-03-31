​Inclusion financière de la diaspora : MaxiSend s'allie au mobile Money pour conquérir le Sénégal

L'entreprise texane MaxiSend vient de faire son entrée sur le marché africain en lançant des services de transfert de fonds vers le Nigeria, le Ghana et le Sénégal. Cette expansion cible une diaspora de 750 000 personnes aux États-Unis, particulièrement concentrée dans des zones comme Houston ou New York où la société dispose déjà d'un solide réseau de 5 000 agents. Selon Gabriel Manjarrez, PDG de Maxitransfers, ces communautés « ont des besoins financiers comme n’importe quelle autre diaspora latino-américaine ou asiatique, et nous sommes là pour les servir ».



L'enjeu est de taille puisque ces trois pays ont reçu plus de 27 milliards de dollars (environ 16 380 milliards de FCFA) en 2024, le Nigeria captant à lui seul 20 milliards de ce montant. Pour s'imposer, MaxiSend mise sur des partenariats avec des banques et des fournisseurs de portefeuilles mobiles locaux afin de garantir une collecte des fonds flexibles. Ce déploiement n'est qu'une première étape, le groupe affirmant sa volonté d'ouvrir « d'autres pays sur le continent africain au fur et à mesure que les besoins s'en feront sentir ».