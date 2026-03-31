Sénégal: le Forum civil demande à l’Etat de «publier les conventions sur la dette contractée en 2025»

Au Sénégal, après des révélations du média britannique Financial Times, le gouvernement a admis avoir emprunté environ 650 millions d’euros (près de 426 milliards FCFA) auprès de banques internationales comme l'Africa Finance Corporation (AFC), la First Abu Dhabi Bank et la Société Générale. Ce montant a permis au pays d’éviter un défaut de paiement de sa dette.



Alors que le processus d’acquisition continue de susciter des débats, ce mardi 31 mars, le Forum Civil demande au gouvernement de «publier les conventions sur la dette contractée en 2025», dans un souci de transparence et de redevabilité. «Le gouvernement doit publier des informations exhaustives et officielles sur les négociations des conventions et contrats dans le secteur extractif et sur la résiliation annoncée de certains contrats», ajoute le Forum.



Pour la structure, même si «la renégociation et la résiliation de conventions relèvent des prérogatives de l'Etat», l'exercice de sa souveraineté dans la conduite et la gestion des affaires publiques «est encadré par les principes à valeur constitutionnelle de transparence» et des valeurs «communautaire et légale de redevabilité».



Dans un autre registre, alors que les secteurs de l’enseignement et de la santé sont secoués par les grèves des agents, le Forum civil invite les autorités à «privilégier la voie du dialogue et de la concertation avec l'ensemble des parties prenantes».