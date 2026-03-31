Parcelles Assainies : une ménagère déférée pour des faits présumés d’escroqueries multiples via TikTok

Marème B., âgée de 44 ans, se faisait passer pour une simple ménagère des Parcelles Assainies (banlieue de Dakar). Depuis son domicile, elle aurait orchestré un système d'escroquerie bien rodé, utilisant le réseau social TikTok comme terrain de chasse. Elle a été arrêtée et déférée, lundi 30 mars, au parquet de Dakar.



C'est la première victime présumée, Sope Naby Shop, qui a donné l'alerte. Administratrice du compte TikTok « Faby market », elle déclare avoir été grugée de deux tables à manger d'une valeur de 200 000 francs CFA. Le 26 mars dernier, A. Diallo reçoit un appel d'une dame qui lui commande cinq kilos de poisson à livrer à Grand-Yoff (Dakar). Suspectant qu'il s'agissait de la même personne, elle alerte aussitôt les policiers, qui mettent en place un dispositif ayant permis d'intercepter Marème B.



Une deuxième victime se manifeste également. C. A. Seydi, décorateur, affirme avoir lui aussi été berné par le même stratagème, après une commande de sept kilos de farine, puis de poisson.



Selon ces informations relayées par le quotidien Libération, la mise en cause commandait des marchandises, exigeait une livraison à domicile, puis disparaissait dans la nature sans jamais régler ses dettes. Un modus operandi répété, méthodique, et rendu possible par l'anonymat des réseaux sociaux.