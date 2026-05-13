​Indice de perception de la démocratie 2026 : le Sénégal et le Ghana restent les bons élèves du continent

Le rapport « Democracy Perception Index 2026 » révèle des contrastes marqués en Afrique subsaharienne, où la perception de la performance démocratique reste globalement fragile.



Si l'importance accordée à la démocratie varie fortement selon les pays, une préoccupation majeure émerge concernant la transparence gouvernementale, souvent citée comme le point faible des institutions régionales.



Parallèlement, le rapport souligne une évolution des priorités de défense, avec un soutien croissant pour l'augmentation des budgets militaires dans des nations comme l'Éthiopie ou la Namibie, reflétant un climat de sécurité en mutation sur le continent.



En Afrique de l'Ouest, le Ghana s'impose comme le leader régional de la perception démocratique, se classant parmi les dix premiers pays au monde pour la confiance des citoyens dans une « transition pacifique du gouvernement à l'avenir ».



Le Sénégal maintient une position solide en occupant la « troisième place » de l'Afrique subsaharienne pour sa performance démocratique perçue, tandis que le Ghana se distingue également par un soutien accru au respect des « lois internationales » entre 2025 et 2026.



À l'inverse, le Nigeria affiche un pessimisme profond, figurant parmi les cinq pays les moins optimistes au monde quant à sa direction nationale.



Selon les données de l'Indice de perception de la démocratie 2026, l'Afrique de l'Ouest affiche des trajectoires civiques contrastées : si le Bénin parvient à maintenir un équilibre « neutre », la majorité des nations de la sous-région, incluant la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, basculent dans un tiers de perception « négatif ».



Cette morosité démocratique est toutefois nuancée par des dynamiques sectorielles fortes, notamment au Sahel où l'on observe un soutien populaire massif à l'augmentation des dépenses de défense et un rejet marqué des bases militaires étrangères, tandis que le Mali se distingue par une progression notable de son indice d'optimisme national malgré une compréhension du système politique jugée parmi les plus faibles au monde.