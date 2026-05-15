Saint-Louis : l'UGB observe une «journée noire» pour les 8 ans de la mort de l’étudiant Fallou Sène

Etudiant en deuxième année de Lettres Modernes à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord ouest), Fallou Sène a été tué par balle le 15 mai 2018, lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Huit (08) ans après les faits, la coordination des étudiants de la ville a observé, ce vendredi 15 mai, une «journée noire», afin de «veiller à ce que toute la lumière soit faite» dans cette affaire.



Cette journée noire est caractérisée par «une cessation de toute activité académique», ainsi qu’une Journée sans ticket (JST, accès gratuit aux restaurants universitaires).



Pour rappel, le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, avait annoncé, le 17 février 2026, lors d’un point de presse, que l'enquête sur le meurtre de l’étudiant Fallou Sène est bouclée. Selon lui, l'affaire sera jugée le 26 juin 2026, à Dakar.

