Kolda : le préfet Mbassa Sène anticipe les violences liées aux activités sportives et culturelles

Le préfet du département de Kolda, Mbassa Sène, entend prendre les devants pour prévenir les violences souvent enregistrées durant les vacances scolaires à l’occasion des manifestations sportives et culturelles.



L’autorité administrative a annoncé l’organisation prochaine d’une rencontre avec les différents acteurs concernés afin de prévenir les affrontements et autres incidents qui avaient marqué l’année dernière, notamment en marge des sorties de Kancourang, ayant entraîné des scènes de violences avec mort d’homme.



Selon le préfet, cette rencontre prévue avant le démarrage des vacances scolaires réunira notamment les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les organisateurs d’activités culturelles et sportives ainsi que les leaders communautaires. L’objectif est de sensibiliser les jeunes et de mettre en place des mécanismes de prévention pour garantir des vacances apaisées dans le département.



Mbassa Sène s’est exprimé sur cette question à l’occasion de la ziarra organisée le week-end dernier à Kolda par le guide religieux Thierno Abdoulaye Ba Zoubairou. Une cérémonie religieuse ayant rassemblé de nombreux fidèles et autorités locales.



Profitant de cette tribune, le préfet a également sollicité des prières pour un hivernage pluvieux au bénéfice des populations et du monde rural. Il a aussi formulé des vœux pour un Sénégal marqué par la paix, la stabilité et la cohésion sociale.