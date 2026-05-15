Sénégal : la Ligue de football professionnel veut «éradiquer» le mysticisme dans les stades et menace de sanctions

Face à la polémique, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) tape du poing sur la table. L'instance dirigeante a fermement dénoncé, ce vendredi 15 mai, «l’introduction et l’utilisation de pratiques occultes dans certaines enceintes sportives ». Selon un communiqué, des dérives ont été observées lors des 26e et 27e journées de Ligue 1 et Ligue 2 et «largement relayées sur les réseaux sociaux». Rappelant mener un combat de longue date à travers « l’application de sanctions prévues par les textes en vigueur », la ligue veut «éradiquer ces pratiques du football professionnel sénégalais».





Pour la LSFP, ces comportements mystiques « n’ont aucun fondement dans la pratique du football de haut niveau » qui doit exclusivement reposer sur « la préparation, la discipline, le mérite sportif et la loyauté ». L'instance prévient que cette « exposition publique porte gravement atteinte à l’image du championnat » et « compromet les efforts de développement » nationaux. Afin de punir les coupables, «les rapports des commissaires de match » et les preuves disponibles feront l’objet d’une « analyse rigoureuse par la commission de discipline afin de situer les responsabilités».



La Ligue en appelle, enfin, à la responsabilité collective et « invite l’ensemble des clubs à accompagner ses efforts ». Les directions des équipes doivent impérativement accentuer la « sensibilisation de leurs dirigeants, staffs techniques et joueurs ». L'objectif fédéral reste clair pour la suite de la compétition : veiller «à ce qu’aucune pratique de cette nature ne soit tolérée sur les sites de compétition».