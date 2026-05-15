Kaolack : le Crous du Sine-Saloum et la Sen-Csu offrent une couverture sanitaire à 6.000 étudiants et agents

Le Centre régional des œuvres universitaires sociales du Sine-Saloum (CROUSS) a signé, le 14 mai 2026, un partenariat avec l’Agence sénégalaise pour la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU). Cette collaboration a permis la remise symbolique de 6.000 cartes de couverture sanitaire universelle aux étudiants et au personnel de l’université de ladite université.« Nous voulons offrir une meilleure prise en charge sanitaire aux étudiants et au personnel afin de leur permettre d’obtenir de meilleurs résultats académiques et professionnels », a expliqué Jean Birane Gning, directeur du CROUSS du Sine-Saloum, lors de la cérémonie officielle. Selon lui, ce partenariat permettra d’assurer une prise en charge médicale intégrale des étudiants, tandis que le personnel bénéficiera d’une couverture sanitaire à hauteur de 80 %.D'après l'Agence de Presse Sénégalaise, la rencontre a été présidée par Dominique Coumba Ndoffène Diouf, adjoint au gouverneur de la région de Fatick chargé du développement. Plusieurs autorités administratives, des représentants de l’Agence Sénégalaise pour la Couverture Sanitaire Universelle, du personnel du CROUS ainsi que des étudiants ont pris part à la cérémonie.