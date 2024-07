​JO Paris 2024 : 11 millions de francs CFA accordés à chaque athlète par le ministère des Sports

Onze millions de francs CFA, c'est la somme accordée à chaque athlète sénégalais pour la préparation des Jeux olympiques Paris 2024. L'annonce a été faite par le ministre des Sports Khady Diène Gaye en marge d'une rencontre avec les 11 athlètes, représentants du Sénégal à ses joutes sportives.



Cette enveloppe est répartie de la sorte: cinq millions de francs CFA pour la participation, quatre millions de francs pour la préparation, deux millions pour la qualification et trois millions pour les équipements spécifiques.



Ces primes sont destinées aussi bien aux athlètes qualifiés que ceux invités. Le ministre des Sports a fait savoir aussi que des primes seront accordées aux entraîneurs. Elle a aussi affirmé que les athlètes paralympiques bénéficieront du même traitement, lors des jeux paralympiques prévus du 28 août au 8 septembre.



Khady Diène Gaye a aussi appelé les athlètes à défendre dignement le drapeau du Sénégal.



À noter que l'thlétisme est la discipline la plus représentée avec trois qualifications. Il s'agit de Louis François Mendy (110m haies), Cheikh Tidiane Sarr (400m) et Saly Sarah (Triple saut). Le Canoë Kayak et la natation vont aligner chacun d'eux athlètes les autres disciplines seront représentées chacune par un seul athlète.



Pour rappel, depuis le début de sa participation aux Jeux olympiques, le Sénégal n'a décroché qu'une seule médaille, remportée grâce à Amadou Dia Ba à Séoul en 1988 en 400 m haies.