​Jean Baptiste Tine invite le nouveau Dg de la police à intensifier la lutte contre la criminalité, la migration irrégulière, le trafic de drogue…

Le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine a présidé ce jeudi, la cérémonie d’installation du nouveau directeur de la police nationale Mame Seydou Ndour. Plusieurs fonctionnaires de la police nationale ont répondu présent à la rencontre. Le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine est revenu sur les cas d’agression, l’insécurité publique et d’attaque à main armée, l’encombrement des voies publiques et l’insécurité routière qui selon lui, « menace et polluent nos villes et perturbent notre aspiration à une société paisible dans un cadre de vie assaini ». Le général invite le nouveau Dg de la police à intensifier la lutte contre la criminalité, la migration irrégulière, le trafic de personnes et de la drogue. Il a aussi noté les enjeux nationaux de développement et de sécurité tout comme les attentes légitimes de nos vaillantes populations deviennent plus importantes.

