Supposé scandale financier à la mairie de Ziguinchor : la mairie dément et explique

« Il n’y a pas de scandale à la mairie de Ziguinchor », a affirme la cellule de communication de la mairie de Ziguinchor. Elle a démenti, ce lundi, toute implication dans un supposé « scandale financier », à travers un communiqué. Cette sortie fait suite à des accusations visant le maire de la ville.



Selon le communiqué, « des personnes mal intentionnées tentent une manipulation inique, scandaleuse et éhontée, en présentant une mauvaise gestion d’un agent municipal mis à la disposition de la recette-perception municipale comme un scandale financier que le maire et la mairie chercheraient à dissimuler ».



La mairie précise qu’à la clôture de l’exercice 2024, le receveur municipal a constaté un manquant, imputé à un agent affecté à l’état civil. « Un écart de quelques millions de francs CFA a été relevé entre les valeurs (vignettes) mises à disposition de cet agent et les recettes effectivement versées au cours de l’année 2024. »



Après audition de l’agent concerné, le maire a, selon le communiqué, pris des mesures fermes. L’agent a été immédiatement relevé de ses fonctions. Il lui a été enjoint de justifier régulièrement l’écart constaté , ou à défaut, de rembourser les sommes dues à la commune.



La municipalité s’est par ailleurs dite indignée de l’attitude d’Amadou Tom Mbodji, membre du FRAPP et employé à la mairie. Elle estime que ses « nombreuses sorties calomnieuses » sont motivées par son affectation à la voirie municipale ainsi que par le refus du maire de satisfaire sa demande de bénéficier de dotations mensuelles en carburant.