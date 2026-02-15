​Journée internationale du cancer de l’enfant : histoire d’un combat inégal contre la leucémie (Par Oumouhamed Khaleefah)



👦🏾 Un garçon de 13 ans, une vie bouleversée

Il était un beau et gentil adolescent de 13 ans, souriant, passionné de football et toujours prêt à courir après un ballon avec ses amis du quartier. Mais un jour, quelque chose changea…

🔹 Fatigue inexpliquée : Lui qui débordait d’énergie s’épuisait après quelques pas.

🔹 Fièvre persistante : Les médicaments abaissaient la température, mais elle revenait sans cesse.

🔹 Bleus et saignements de nez fréquents : Des traces sur ses bras, ses jambes… au début, on pensait qu’il s’était cogné en jouant.

🔹 Douleurs osseuses : Il se plaignait des jambes et du dos. « Maman, j’ai mal, c’est comme si mes os brûlaient. »

Ses parents, inquiets, multiplient les consultations. On parle d’anémie, on lui prescrit des vitamines. Mais son état empire.

Un matin, Ibrahim ne se lève plus de son lit.

Aux urgences, une prise de sang révèle l’impensable. Le diagnostic tombe : leucémie aiguë lymphoblastique (LAL).

⚠️ Un combat contre la maladie… et contre le système

Commence alors une bataille acharnée :

🔸 Premières chimiothérapies : Ibrahim perd ses cheveux, il vomit, il est trop faible pour parler. Ses parents veillent jour et nuit, priant pour qu’il tienne bon.

🔸 Médicaments introuvables : Un jour, on leur annonce une rupture de stock d’un médicament essentiel. « Il faut chercher ailleurs, peut-être à l’étranger… ». Mais où ? Comment ?

🔸 Prix exorbitants : La molécule est disponible, mais à un prix inabordable. 200 000 FCFA la dose. Une fortune pour une famille modeste.

🔸 Les transfusions sanguines : Son corps ne produit plus assez de globules. À chaque poche de sang, un espoir… jusqu’à la prochaine urgence.

🔸 Des jours sans traitement : L’hôpital fait de son mieux, mais les moyens manquent. Son état se détériore, chaque jour un peu plus.

💔 Un matin, le silence

Ibrahim s’affaiblit. Sa mère le serre contre elle. « Maman, je vais guérir, hein ? » Elle n’a pas la force de répondre.

Puis, un matin, son souffle devient plus court, ses yeux se ferment doucement. Ibrahim s’en est allé.

Son lit est vide. Ses chaussures de football traînent encore dans un coin de la pièce.

🛑 Message aux parents : Ne laissons pas d’autres Ibrahim partir

Les premiers signes qui doivent alerter :

❗ Fatigue persistante et inexpliquée

❗ Fièvre récurrente sans infection évidente

❗ Bleus spontanés, saignements de nez fréquents

❗ Douleurs osseuses et articulaires intenses

❗ Pâleur, essoufflement rapide

📢 Un diagnostic précoce sauve des vies. Mais encore faut-il que les traitements soient accessibles.

