Abdoulaye Sylla : « Au-delà du sport, bâtissons un pacte stratégique pour le Sénégal »

Ému par l’élan d’unité nationale suscité par la deuxième étoile des Lions de la Teranga, l’opérateur économique et député Abdoulaye Sylla livre une réflexion profonde sur l’avenir du pays. Pour lui, l’excellence sportive doit servir de boussole à un projet national centré sur le patriotisme économique.

In extenso la déclaration de l’homme d’affaire et député Abdoulaye Sylla.



À la suite de la publication de mon message de félicitations à nos valeureux Lions, qui, au terme de la CAN ( Coupe d’Afrique des Nations ), ont gravé une deuxième étoile sur notre maillot national, j’ai reçu, à ma grande surprise, un nombre considérable de messages dont la chaleur et la sincérité m’ont profondément ému.



Nombreux sont ceux qui ont été sensibles à mon appel à l’unité autour de l’essentiel. En effet, je disais que cette belle et poignante mobilisation autour de nos jeunes héros vainqueurs doit être consolidée, structurée et prolongée pour nourrir durablement notre tâche collective de construction d’un pays auquel nous devons tout.



Cette victoire, au-delà de l’émotion légitime et de la fierté collective qu’elle a suscitée, constitue un révélateur puissant : lorsqu’un peuple se rassemble autour d’un objectif clair, porté par une vision, une discipline et un engagement total, l’excellence devient possible. Cette dynamique ne doit pas rester cantonnée au champ sportif ; elle doit être transposée dans notre projet national de développement.



Nul ne peut nier que notre pays est aujourd’hui dans une situation difficile et très préoccupante. L’inflation de la politique politicienne n’est pas pour arranger les choses.



Mais au-delà des querelles et des dérives politiciennes, je demeure convaincu que l’essentiel et le prioritaire sont ailleurs. Notre pays fait aujourd’hui face à un impératif stratégique, celui de construire un appareil productif national solide, fondé sur un secteur privé structuré, compétitif et conquérant, capable de produire durablement de la richesse, de créer des emplois massifs et de générer une valeur ajoutée redistribuable au service de l’intérêt général.



Avant d’être député, je suis d’abord un opérateur économique. Disciple de Serigne Touba et nourri de la pensée de tous nos grands guides, je suis habité par la mystique du travail. Je ne connais que ça et je ne fais que ça depuis des décennies.



L’ambition que j’ai pour mon pays, à ma modeste échelle, repose sur ma conviction profonde qu’un l’État ne peut pas et ne doit pas tout faire.



Je sais qu’il lui revient d’assumer pleinement ses fonctions régaliennes, d’élaborer une vision claire et de long terme, de définir les priorités stratégiques et de garantir un cadre institutionnel, juridique et fiscal stable, lisible et incitatif. Ma modeste expérience m’a convaincu que l’État doit être stratège, régulateur et catalyseur, non un substitut, encore moins un frein à l’initiative privée.



En retour, le secteur privé national doit être reconnu comme un acteur central du développement. Sa mission ne se limite pas à la recherche du profit, elle va bien au-delà. Elle inclut la production de richesses à partager à travers l’investissement productif, l’innovation, la création d’emplois et la contribution active au financement des politiques publiques essentielles.



Pour cela, je sais qu’il est indispensable d’établir un pacte stratégique entre l’État et le secteur privé, fondé sur la confiance, la complémentarité et la responsabilité partagée.



Les pouvoirs publics doivent encourager l’initiative entrepreneuriale, lever les freins structurels, faciliter l’accès au financement, sécuriser l’investissement et accompagner la montée en gamme de nos entreprises. En retour, le secteur privé doit s’engager dans une logique de performance, de transparence et de contribution effective au développement national.



Ce partenariat est une condition essentielle et incontournable pour dégager les ressources nécessaires au financement durable de nos politiques éducatives, culturelles et sportives, piliers de toute nation ambitieuse. Aucun pays ne s’est développé sans un secteur privé fort, adossé à un État visionnaire et exigeant.



Dans mon cheminement, fait de hauts et de bas, de succès et d’échecs, j’ai appris que cette stratégie doit également s’inscrire dans une projection régionale assumée. Nos entreprises doivent être encouragées à conquérir les marchés nationaux, sous-régionaux et continentaux, en tirant parti de nos espaces d’intégration et de coopération, dans une dynamique de partenariats gagnant-gagnant. L’émergence et le patriotisme économique ne se décrètent pas ; ils se construisent par la capacité à produire, à exporter, à innover et à s’imposer dans la compétition économique.



Homme d’affaires, opérateur économique et citoyen profondément attaché à l’avenir de mon pays, je continuerai à porter cette vision avec constance et détermination. Elle est le fruit de l’expérience, de l’observation comparative et de la conviction intime que le progrès repose sur l’union des forces vives de la nation.



L’union fait la force



Unir les expertises, les volontés et les moyens n’est pas une option idéologique, c’est une nécessité stratégique. Ceux qui refusent de comprendre cette réalité condamnent leur pays à la stagnation ; ceux qui l’acceptent et la mettent en œuvre ouvrent la voie à la prospérité partagée et à la dignité retrouvée.