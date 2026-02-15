​Journée mondiale du cancer de l’enfant :un combat silencieux chez l’enfant et ses parents au Sénégal

👦🏾 Cas clinique : l’histoire d’un petit guerrier de 4 ans



Un enfant de 4 ans se plaignait régulièrement de douleurs abdominales. Ses parents, comme beaucoup d’autres, pensaient à de simples maux passagers. Consultation après consultation, on lui prescrivait des antispasmodiques. Mais les douleurs persistaient…

Face à l’inquiétude croissante, un tout petit ventre légèrement au-dessous de la normale juste comme ‘’birou xalé bu leikk ba sour di yeexa rèssal’’ un pédiatre décide de pousser plus loin les investigations et demande un scanner.

Le verdict tomba brutalement : un néphroblastome😭. Ce cancer du rein, deuxième cancer pédiatrique le plus fréquent après la leucémie au Sénégal, venait d’être diagnostiqué. Comment est-ce possible. C’est un enfant normal qui se plaignait banalement



⚠️ Un parcours du combattant pour les parents

À partir de ce jour, la vie de la famille bascule. Commence alors un combat éprouvant contre la maladie :



🔹 La chimiothérapie : entre douleurs, effets secondaires et fatigue extrême, l’enfant endure des traitements lourds.

🔹 L’opération chirurgicale : une étape cruciale, où chaque seconde compte.

🔹 L’analyse anatomopathologique : il faut transporter rapidement le prélèvement, mais comment faire quand on n’a ni voiture, ni argent ? Une réalité cruelle pour la majorité des familles dans nos pays en développement.

🔹 Le quotidien bouleversé : plus de fêtes comme avant. Tabaski et Korité se résument désormais à des allers-retours incessants à l’hôpital, des larmes, des doutes, des nuits blanches à guetter le moindre signe d’amélioration.



💔 Les douleurs invisibles des parents

🔸 Ils oubliaient parfois leur propre enfant, submergés par la souffrance des autres petits malades autour d’eux, ceux dont l’état empirait, ceux qui n’avaient pas eu la chance d’un diagnostic précoce…

🔸 Ils ressentaient une tristesse indescriptible chaque fois que leur petit guerrier leur demandait avec innocence : “Est-ce que je vais guérir pour aller jouer avec les autres ?”

🔸 Ils s’inquiétaient pour tous ces enfants en milieu défavorisé, ceux qui, comme le leur, souffraient peut-être d’un néphroblastome, mais qui, faute de diagnostic, étaient traités par de simples déparasitant…

🙏 Aujourd’hui, cet enfant est en rémission, Alhamdoulillah



Un immense merci aux héros de l’ombre qui sauvent des vies chaque jour :



❤️ Dr Mame Ndella, oncopédiatrie Dr Dior, chirurgienne oncologies l’équipe de Diamniadio

❤️ L’équipe paramédicale de Dalal Jamm

🛑 Message aux parents : ne minimisez jamais des douleurs abdominales persistantes chez un enfant. Un diagnostic précoce peut sauver des vies. Sensibilisons-nous, mobilisons-nous.



#NB : Ceci est le message d’un papa hors du commun pour sa bravoure et son Tawhid.

Son enfant vit avec un seul rein aujourd’hui à si jeune âge, mais pour lui c’est presque un cadeau du ciel comparé à toute la souffrance des autres parents 😔. Il ne souhaite plus qu’un enfant soit diagnostiqué tardivement de cette tumeur.

#JournéeMondialeDuCancerDeLenfant

#Néphroblastome

#EnsembleContreLeCancer

#SoutienAuxParents