​Kaolack : la Senelec récupère plus de 180 millions FCFA grâce à la lutte contre la fraude à l’électricité

Dans la région de Kaolack, depuis le début de l’année 2025, la Société nationale d’électricité du Sénégal a recouvré plus de 180 millions de FCFA. Ces résultats s'inscrivent dans le cadre des opérations menées pour lutter contre la fraude à l'électricité, selon le chef de l’agence Senelec de Kaolack, Makhtar Diop.



Il a indiqué que la fraude sur l’électricité demeure un phénomène préoccupant à l’échelle nationale. «Nous avons mis en place des équipes chargées de la détection de la fraude partout où elle se passe et les auteurs devront répondre de leurs actes », a-t-il averti, lors d’un atelier de sensibilisation destiné aux professionnels des médias, organisé par la délégation régionale centre-est (DRCE) de la SENELEC.



Selon lui, les pratiques frauduleuses dans le secteur électrique entraînent chaque année des pertes estimées à plus de 80 milliards de FCFA au niveau national.



Les responsables de la DRCE ont profité de cette occasion pour présenter les avancées enregistrées dans le secteur de l’électricité. Ils ont notamment révélé que 12 683 localités ont déjà été électrifiées à travers le pays, tandis que 6 571 autres sont actuellement en cours d’électrification.



Ils ont également signalé l’arrivée de 156 000 nouveaux abonnés en 2025 et réaffirmé l’ambition de la Senelec de parvenir à l’accès universel à l’électricité d’ici à 2029.



Les usagers ont enfin été invités à mieux utiliser les compteurs prépayés « Woyofal », conçus pour permettre une meilleure maîtrise de la consommation d’électricité.



D’après l’APS, la rencontre, tenue à l’approche de l’hivernage, visait également à sensibiliser les populations aux risques liés aux installations électriques durant la saison des pluies et à promouvoir les bonnes pratiques en matière de sécurité.