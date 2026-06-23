Retard de croissance, émaciation, surpoids : le triple fardeau de la malnutrition en Afrique

La trajectoire mondiale vers les Objectifs de développement durable (ODD) est jugée préoccupante, le monde n'étant « pas sur la bonne voie » pour atteindre les cibles nutritionnelles de 2030, selon le rapport « Statistiques sanitaires mondiales 2026 : suivi de la santé pour les ODD ».



Si le nombre global d'enfants souffrant de retard de croissance a diminué de 17 % depuis 2012, cette progression reste insuffisante face à l'objectif d'une réduction de 40 %.



Plus inquiétant encore, l'Organisation mondiale de la Santé souligne que la région Afrique fait figure d'exception, enregistrant une hausse du nombre d'enfants touchés par le retard de croissance, « les légères baisses de prévalence ayant été compensées par la croissance démographique ».



À l'échelle globale, la situation demeure critique concernant les autres indicateurs nutritionnels.



Le rapport note que « les prévalences de l'émaciation et du surpoids chez les enfants de moins de 5 ans » ne progressent pas vers la cible de moins de 5 % fixée pour 2030, avec une prévalence mondiale du surpoids en légère hausse.



Face à ces données, l'institution insiste sur l'urgence de « renforcer les systèmes de santé » et d'améliorer la fiabilité des données pour mieux cibler les interventions, tout en rappelant qu'il n'existe actuellement « aucune estimation mondiale conjointe » pour les enfants souffrant simultanément de plusieurs formes de malnutrition.