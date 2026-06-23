Mondial 2026 - Sénégal vs Norvège : Pape Thiaw reconduit le même onze contre la France

Une semaine après la défaite concédée face aux Bleus (1-3), Pape Thiaw, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, a fait le choix de la continuité pour le deuxième rendez-vous des « Lions » à la Coupe du monde 2026.



Prévue dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juin à minuit, l’opposition face à la Norvège verra ainsi le même onze de départ que celui aligné contre la France. Le technicien sénégalais n’a procédé à aucun changement dans son dispositif.



Dans les buts, le titulaire indiscutable Édouard Mendy occupe logiquement sa place dans les cages. En défense, la charnière centrale sera articulée autour du duo Kalidou Koulibaly – Moussa Niakhaté. Sur les côtés, El Hadji Malick Diouf animera le couloir gauche, tandis que Krépin Diatta sera positionné sur le flanc droit.



Au milieu de terrain, le sélectionneur a reconduit son trio composé d’Idrissa Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara.



Enfin, en attaque, Pape Thiaw misera sur son trio offensif : Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané pour faire trembler les filets norvégiens.





La compo des "Lions" contre la Norvège



E. Mendy – K. Diatta, M. Niakhaté, K. Koulibaly, Malick Diouf – L. Camara, Gana Gueye, Pape Gueye – I. Sarr, Jackson, Sadio Mané