Axe Berlin – Dakar : la rencontre entre Diomaye Faye et Friedrich Merz acte «la montée en puissance du partenariat économique»

Le Chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu, ce mardi 23 juin 2026, à Berlin, avec le Chancelier fédéral de la République fédérale d’Allemagne, Friedrich Merz. Selon un communiqué de la présidence du Sénégal, lors de ce tête-à-tête, les deux dirigeants ont salué «la solidité d'une relation ancienne, fondée sur une amitié cordiale et une estime réciproque».



Le président Faye a profité de l'occasion pour saluer aussi «l'appui constant de l'Allemagne aux efforts de développement du Sénégal», rappelant son rôle crucial de « premier partenaire bilatéral durant la pandémie (Covid-19)» dans des secteurs vitaux comme la santé, l'éducation et l'énergie. Ce sommet diplomatique a surtout acté «la montée en puissance du partenariat économique entre les deux pay», une dynamique «illustrée par les accords conclus la veille lors de la Journée économique germano-sénégalaise».



Face à « l'intérêt croissant des entreprises allemandes pour le Sénégal », le Président de la République a tenu à rassurer les marchés internationaux en réaffirmant que « le pays demeure une destination sûre et attractive pour les investisseurs ». Il a appelé à « conforter et diversifier cette dynamique », en veillant à ce qu'elle reste « en cohérence avec les priorités de la Vision Sénégal 2050 ».



Sur la scène géopolitique, les discussions ont mis en lumière une «convergence de vues sur plusieurs défis africains et mondiaux». Bassirou Diomaye Faye a insisté sur « l'importance d'un engagement continu aux côtés du Sénégal dans la lutte contre le terrorisme au Sahel », tout en rappelant « l'attachement du Sénégal au règlement pacifique des différends par le dialogue».



Plaidant pour «une gouvernance mondiale plus ouverte et plus inclusive», le Chef de l'État a clôturé cette rencontre productive en invitant «le Chancelier fédéral à effectuer une visite officielle au Sénégal », marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour ce partenariat stratégique.