Mondial 2026 : Pape Thiaw estime que «c’est trop tôt pour parler d’un échec» du Sénégal après deux défaites

Pour son entrée en lice dans le mondial 2026, le Sénégal a enregistré deux défaites consécutives contre la France (3-1) et la Norvège (3-2). Mais pour le sélectionneur Pape Thiaw, c’est «trop tôt» pour parler d’un échec, alors que les Lions peuvent être repêchés en terminant parmi les meilleurs 3e en cas de bon résultat face à l’Irak.



«Je pense que c’est trop tôt pour parler d’un échec. C’est une compétition, le but c’est d’essayer de se qualifier», a dit le sélectionneur, face à la presse. Il a néanmoins reconnu que la mission paraît compliquée. «C’est sûr que c’est difficile, la position qu’on occupe. C’est la première fois que le Sénégal débute une coupe du monde avec deux défaites d’affilée», a-t-il admis.



Pape Thiaw a enfin rappelé que le «le plus important» pour l’équipe actuellement, c’est de jouer le dernier match, en «marquant de nombreux buts pour espérer se qualifier».



Dans le groupe I, après la dernière journée, la France et la Norvège, après avoir décroché leurs billets pour le prochain tour, s’affronteront pour la première place. Au même moment, l’Irak et le Sénégal (avec chacun zéro point au compteur) joueront pour espérer être parmi les meilleurs 3e.