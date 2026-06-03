​Kaolack : près de 5 000 candidats au CFEE et 372 au BFEM sans état civil

Près de 5 000 candidats au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et 372 au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) dans la région de Kaolack (190 km au sud-est de Dakar) ne disposent pas encore d’acte d’état civil, a annoncé mardi l’inspecteur d’académie, Samba Diakhaté.



S’exprimant lors du Comité régional de développement (CRD) préparatoire aux examens de fin d’année, il a précisé que 4 953 élèves du CFEE et 372 candidats au BFEM attendent une régularisation de leur situation administrative. Cependant, un dispositif d’accompagnement a été mis en place en collaboration avec les tribunaux et les préfectures.



L’inspecteur d’académie a également appelé les parents à déclarer leurs enfants dès leur naissance afin d’éviter que des élèves arrivent en classe d’examen sans pièce d’état civil.



Par ailleurs, l’Inspection d’académie a présenté les effectifs des examens. Le CFEE enregistrera 20 175 candidats répartis dans 149 centres, tandis que le BFEM comptera 12 500 candidats. Au baccalauréat, 13 007 candidats sont attendus, avec une forte prédominance des séries littéraires.



Selon Lii Quotidien, les autorités administratives ont assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement des examens, notamment en matière de sécurité, de logistique et de prévention des inondations.