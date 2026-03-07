​Kolda : conférence du Dahira des femmes de Saré Mamady sur le rôle de la femme dans la cellule familiale

Dans le cadre du mois béni de Ramadan, le Dahira des femmes de la mosquée de Saré Mamady, dans le département de Kolda (sud), a organisé ce vendredi 6 mars sa conférence religieuse annuelle. Cette rencontre a porté sur deux thématiques majeures : les fonctions et missions de la femme musulmane dans le foye et l’importance de la prière en Islam.



L’édition 2026 de cette conférence a coïncidé avec la Semaine nationale de la femme, donnant ainsi un cachet particulier à cette rencontre de partage et de renforcement des connaissances religieuses. L’activité a été animée par Chérif Mouhamed Mousleh Aïdara, responsable du Daara de Saré Mamady dans la commune de Dioulacolon, et l’Imam Thierno Ibrahima Alhassane Kane, khalife général de Boussoura dans la commune de Tankanto Escale.



Face à une forte mobilisation des fidèles, les conférenciers ont largement insisté sur la place essentielle de la femme dans la cellule familiale et dans la société musulmane. En Islam, la femme est considérée comme un pilier du foyer, jouant un rôle déterminant dans l’éducation des enfants, la transmission des valeurs religieuses et la préservation de l’équilibre familial. Les intervenants ont également rappelé l’importance de la prière, considérée comme l’un des fondements de la pratique religieuse musulmane et un moyen privilégié de renforcer la foi et la proximité avec Dieu.



À l’issue de la rencontre, le Khalife général Chérif Al Haiba Aïdara a exprimé sa satisfaction face à la forte mobilisation et au bon déroulement de l’événement. Il a salué le travail remarquable du comité d’organisation qui, selon lui, a largement contribué à la réussite de cette édition 2026. Le guide religieux a souligné que ce type d’initiative s’inscrit pleinement dans le cadre du service à la Oumma islamique.. « L’âge ne compte pas pour apprendre », a-t-il insisté, invitant les fidèles à continuer à renforcer leurs connaissances et leur culture religieuse. Cette conférence a ainsi permis aux femmes membres du Dahira de renforcer leurs connaissances sur ces thématiques essentielles de l’Islam, dans une ambiance d’écoute et de partage spirituel.