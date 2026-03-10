Éducation : le G7 déclenche son sixième plan d’action, la tension sociale persiste

La crise sociale qui secoue le secteur de l’éducation au Sénégal connaît un nouvel épisode. Face à ce qu’ils qualifient de blocage dans les négociations avec les autorités, les syndicats regroupés au sein du G7 ont lancé, ce mardi, leur sixième plan d’action, marquant une nouvelle phase de mobilisation dans les établissements scolaires.



Ce programme prévoit notamment des débrayages mercredi et vendredi à partir de 9 heures, suivis d’une grève totale. Parallèlement, des assemblées générales communales sont annoncées dans plusieurs régions du pays afin de mobiliser davantage les enseignants et d’évaluer la situation. À Dakar, un grand rassemblement est également prévu devant l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Dakar-Plateau.



Au lycée Maurice Delafosse, le coordonnateur du G7, Abdoulaye Diédhiou, a lancé un appel aux plus hautes autorités de l’État. Il invite le Président de la République et le Premier ministre à engager un dialogue direct avec les syndicats. Selon lui, une rencontre au sommet permettrait de confronter les positions des différentes parties et d’obtenir « la bonne information » afin de sortir de l’impasse actuelle.



En parallèle, d’autres organisations syndicales poursuivent également leur propre mobilisation. Le Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (SADEF), qui ne fait pas partie du G7, a annoncé le lancement de son neuvième plan d’action.



Son secrétaire général, Mbaye Sarr, dénonce ce qu’il considère comme un « mépris » du gouvernement à l’égard des revendications des enseignants. Il exige l’application immédiate des décrets signés en janvier dernier et réclame également l’allongement de l’âge de la retraite à 65 ans pour l’ensemble des enseignants.



Ces nouvelles actions syndicales risquent d’accentuer les perturbations dans les établissements scolaires, déjà affectés par plusieurs mouvements de grève ces derniers mois. Les syndicats maintiennent toutefois la pression, estimant que seule une réponse concrète du gouvernement permettra de rétablir un climat apaisé dans le système éducatif.