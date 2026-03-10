Affaire ISEP de Mbacké : Le CORED sanctionne quatre médias pour manquements déontologiques

Le Tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a rendu son avis, concernant la plainte déposée par M. Amadou Oury Bâ, ex-coordonnateur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP). Ce dernier a saisi l'instance contre le quotidien Les Echos et les sites d'information Jotaay.net, Emedia.sn et Senenews.com pour des articles publiés entre décembre 2025 et janvier 2026, qu'il juge attentatoires à son honneur et à sa dignité.



M. Amadou Oury Bâ a dénoncé l'absence de recoupement journalistique préalable à la publication de ces articles, alors que l'établissement faisait face à une crise sociale et administrative. Selon lui, cette démarche constitue une « violation du principe fondamental du droit de réponse et de l'obligation de recoupement des sources », marquant un « manquement grave aux règles d'éthique et de déontologie journalistiques ».



Interrogés par le CORED, les responsables des médias incriminés ont nié toute intention de nuire, expliquant qu'ils se sont fait l'écho de communiqués du personnel enseignant formateur (PEF) de l'ISEP. Pour Les Echos et Jotaay.net, la couverture médiatique s'est limitée à « rendre compte d'une situation en reprenant des communiqués, se gardant de les altérer ou d'en rajouter». Du côté d'Emedia.sn, la direction a précisé que la déclaration du PEF était jugée comme «un matériau fondé et crédible à exploiter». Quant à Senenews, M. Massamba Kane a souligné que le contenu traitait d'une décision administrative d'intérêt public, ajoutant que le terme «limogeage» employé dans le titre «relève du registre journalistique courant et ne constitue ni une qualification pénale ni une assertion attentatoire à la dignité personnelle».



Au terme de son analyse, le Tribunal des pairs a conclu à la violation des articles 11 et 18 du Code de la presse, qui imposent aux professionnels des médias de traiter l'information avec honnêteté, impartialité et de respecter une attitude loyale envers les personnes mentionnées. En conséquence, le Tribunal a décidé de servir un avertissement aux médias concernés. Enfin, le Tribunal a reconnu à M. Amadou Oury Bâ le droit de formuler une réponse, conformément à l'article 85 du Code de la presse.