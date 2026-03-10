Affaire des présumés homosexuels: Mame Mactar Guèye remet des documents confidentiels aux enquêteurs

Dans la banlieue de Dakar, sur instruction du Procureur du Tribunal d’instance de Pikine Guédiawaye, Mame Mactar Guèye a été convoqué, le 09 mars 2026, par la Brigade de Recherches de Keur-Massar, dans le cadre de la prétendue liste des «650 homosexuels» qu’il dit détenir. Après son audition, il assure, ce mardi 10 mars, avoir remis aux enquêteurs une clé USB contenant des documents confidentiels.



«Au terme de son tête à tête, deux tours d’horloge, avec les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Keur Massar, le vice-président de Jamra leur a remis, sous format électronique (clé USB) des documents confidentiels, à verser dans la corbeille des investigateurs », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Sa convocation s’inscrit dans le cadre de l’enquête tentaculaire menée par la Brigade de Keur Massar dans l’affaire des présumés homosexuels qui sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/Sida, blanchiment de capitaux, complicité d'offre ou de cession de drogue».