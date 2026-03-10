Dakar: Ancien footballeur international sénégalais, Lamine Mboup est décédé

L’ancien footballeur international sénégalais, Lamine Mboup, est décédé dans la nuit du 09 au 10 mars 2026, à Dakar, selon l’Agence de Presse Sénégalaise, qui cite une proche de la famille du défunt. La levée du corps est prévue, ce mardi 10 mars 2026 à 14 heures, à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (Dakar).



Fils de Mamadou Issa Mboup dit Gutenberg (ancien président de la Jeanne d’Arc de Dakar), Lamine Mboup avait mis sur pied le Syndicat des joueurs de football du Sénégal en 2020. Parmi les clubs où il a évolué, il avait joué dans les années 1980-1990 à la Jeanne d’Arc de Dakar, à Al Masry (Egypte) et à Martigues (France).



Entraineur de l’équipe nationale féminine de futsal, Lamine Mboup comptait parmi les consultants les plus en vue dans les médias sénégalais ces dernières années.