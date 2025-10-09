​Kolda : le cadre One Health activé pour contrer la fièvre de la Vallée du Rift et le Mpox

Face à la résurgence simultanée de la fièvre de la Vallée du Rift et de la maladie Mpox, la région de Kolda a activé son cadre One Health pour une riposte coordonnée et multisectorielle. Le Comité régional de gestion des épidémies (CRGE), élargi à d'autres acteurs clés, s’est réuni ce jeudi sous la présidence du gouverneur de région.



L’objectif de cette rencontre, selon le Directeur régional de la santé, Dr Yaya Baldé, est clair : « mobiliser tous les secteurs pour renforcer la surveillance et la prévention dans la région, qui partage des frontières avec trois pays ».



Cette mobilisation intervient dans un contexte de vigilance accrue, la région de Kolda étant particulièrement exposée aux risques transfrontaliers liés aux mouvements de populations et d’animaux. Dans cette optique, l’ensemble des cadres opérationnels ont été activés pour intensifier la surveillance communautaire, tant au niveau de la santé humaine qu’animale — un pilier fondamental de l’approche One Health.



Par ailleurs, la rencontre a permis l’installation officielle d’une task force régionale chargée de relancer les activités du Programme élargi de vaccination (PEV). Dr Baldé a souligné l’ambition des autorités sanitaires de « faire la promotion de la vaccination, notamment contre le HPV, et de renforcer l’adhésion des populations au PEV ».



Cette dynamique intégrée marque une étape importante dans la lutte contre les menaces sanitaires émergentes à Kolda, illustrant la volonté des autorités de conjuguer santé humaine, animale et environnementale pour préserver la santé publique régionale.