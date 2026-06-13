Une association de chefs de village mise sur l’autonomie en semences d’arachide

Une association de développement regroupant des chefs de village a lancé une initiative visant à renforcer l’autonomie des producteurs en semences d’arachide. Dans ce cadre, elle a acquis 12 tonnes de graines décortiquées pour un montant estimé entre 7 et 8 millions de francs CFA.



L’opération bénéficie à 122 chefs de village, chacun contribuant à hauteur de 50 000 francs CFA. En contrepartie, chaque bénéficiaire reçoit 100 kilogrammes de semences d’arachide ainsi qu’un appui financier de 18 000 francs CFA destiné à l’achat d’engrais.



Selon les promoteurs, ce mécanisme solidaire vise à faciliter l’accès aux intrants agricoles tout en renforçant les capacités de production des agriculteurs. Les montants alloués pour l’engrais seront remboursés à la fin de la campagne hivernale, livre Sud Fm Radio.