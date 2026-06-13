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Une association de chefs de village mise sur l’autonomie en semences d’arachide



Une association de chefs de village mise sur l’autonomie en semences d’arachide
Une association de développement regroupant des chefs de village a lancé une initiative visant à renforcer l’autonomie des producteurs en semences d’arachide. Dans ce cadre, elle a acquis 12 tonnes de graines décortiquées pour un montant estimé entre 7 et 8 millions de francs CFA.

L’opération bénéficie à 122 chefs de village, chacun contribuant à hauteur de 50 000 francs CFA. En contrepartie, chaque bénéficiaire reçoit 100 kilogrammes de semences d’arachide ainsi qu’un appui financier de 18 000 francs CFA destiné à l’achat d’engrais.

Selon les promoteurs, ce mécanisme solidaire vise à faciliter l’accès aux intrants agricoles tout en renforçant les capacités de production des agriculteurs. Les montants alloués pour l’engrais seront remboursés à la fin de la campagne hivernale, livre Sud Fm Radio.
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Samedi 13 Juin 2026 - 23:03


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