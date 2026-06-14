Coupe du monde 2026 : Maroc et Brésil se neutralisent (1-1) pour leur entrée en lice

Le Maroc a entamé sa Coupe du monde par un précieux match nul face au Brésil (1-1), dans le cadre de la première journée du groupe C.



Dominateurs en première période, les Lions de l'Atlas ont ouvert le score grâce à un magnifique lob d'Ismael Saibari, le joueur du PSV Eindhoven. Mais Vinícius Júnior a ensuite égalisé pour la Seleçao, fixant le score définitif à 1-1.



Écosse et Haïti, les deux autres membres du groupe C, s'affronteront ce dimanche à 1h00 GMT.



Pour la deuxième journée du Groupe C, le Brésil affrontera Haïti samedi 20 juin à 00h30 GMT. Le Maroc fera face à l’Écosse vendredi 19 juin à 22h00 GMT.