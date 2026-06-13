Éducation : la Cosydep appelle à une refondation du système scolaire

À l’approche des examens nationaux, la Cosydep alerte sur les difficultés persistantes du système éducatif sénégalais et plaide pour des réformes structurelles afin d’améliorer durablement la qualité de l’enseignement.



Dans une déclaration publiée à la fin de l’année scolaire 2025-2026, l’organisation rappelle que près de 150 heures de grève ont perturbé les cours malgré la signature d’un accord entre l’État et les syndicats d’enseignants. Elle appelle l’ensemble des acteurs de l’éducation à se mobiliser pour assurer le bon déroulement des examens du CFEE, du Baccalauréat et du BFEM.



La Cosydep s’inquiète également de la fragilité des résultats aux examens nationaux, soulignée par les données du RESEN 2012-2022. Pour y remédier, elle préconise une réforme en profondeur des curricula, de la formation des enseignants, du système d’évaluation et de la gouvernance scolaire.



Réaffirmant son engagement pour une école publique de qualité, la coalition estime que l’éducation doit être érigée en priorité nationale, à l’abri des tensions politiques et sociales, livre Le Quotidien.

