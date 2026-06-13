RDC: la désinformation, l'autre fléau qui freine la riposte à l'épidémie d'Ebola

Université numérique : les étudiants de la promotion 13 dénoncent une année blanche et interpellent l’État



À Ziguinchor, les étudiants de la promotion 13 de l’Université virtuelle du Sénégal dénoncent une situation qu’ils jugent alarmante. Admis depuis juillet 2025, ils affirment être privés de cours depuis près de 11 mois en raison de l’absence d’outils de travail et du retard dans le versement des aides promises par les autorités.



Selon leur porte-parole, Maria Djité Faty, les étudiants n’ont toujours pas reçu les équipements indispensables à leur formation, alors que l’enseignement à l’université numérique repose essentiellement sur l’utilisation d’outils informatiques. Elle déplore qu’une promotion entière soit restée quasiment une année sans suivre normalement les enseignements.



Les étudiants affirment également attendre depuis plusieurs mois le versement d’une aide de 150 000 francs CFA annoncée par les autorités. Si des informations font état du démarrage progressif des paiements, ils estiment que les retards accumulés ont déjà fortement pénalisé leur parcours universitaire.



Face à cette situation, ils appellent les autorités à prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions d’apprentissage au sein de l’université numérique, présentée comme l’un des établissements les plus importants du pays en termes d’effectifs. Ils demandent notamment la mise à disposition rapide des équipements promis afin de pouvoir reprendre normalement leurs études.