Médina Yoro Foulah : la gendarmerie saisit 102 grosses de cigarettes de contrebande et des médicaments en vrac

La Brigade de gendarmerie de Médina Yoro Foulah a réalisé une importante opération de lutte contre le trafic illicite dans la nuit du 11 au 12 juin 2026. Selon des informations obtenues par le correspondant local de PRESSAFRIK, les gendarmes ont procédé à la saisie de 102 grosses de cigarettes d'origine étrangère ainsi que d'une quantité de médicaments en vrac.



L'opération s'est déroulée aux environs de 00h15 au village de Diamanouta, situé dans la commune de Koulinto. La marchandise saisie est estimée à une valeur d'environ 1 500 000 francs CFA.



Au cours de cette intervention, un individu a été interpellé. Il a été placé à la disposition des enquêteurs pour les besoins de l'enquête ouverte afin de déterminer l'origine et la destination de ces produits introduits frauduleusement dans le territoire sénégalais.

