​Kolda : un homme de 27 ans écope de 5 ans de prison pour abus sexuel sur sa demi-sœur

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Kolda (sud) a tranché une sombre affaire d'inceste. L'accusé, A. Seydi, a été reconnu coupable d'abus sexuels répétés sur sa jeune sœur consanguine, entraînant une grossesse.



Les faits se sont déroulés dans le village de Sinthiang Saïdou, situé dans la commune de Guiro Yoro Bocar (département de Kolda). A. Seydi, 27 ans, ancien talibé reconverti en cultivateur et marié, partageait le même domicile que sa demi-sœur, une collégienne inscrite en classe de 6e.



Cédant à des pulsions qu'il affirmait avoir longtemps refoulées, le jeune homme serait passé à l'acte à trois reprises en l'espace d'un seul mois, profitant de la promiscuité du toit familial. Les agressions se seraient déroulées aussi bien dans sa propre chambre que dans celle de leur mère.



À la suite de ces assauts, la jeune fille est tombée enceinte. Cherchant à fuir son agresseur et à dissimuler son état pour préserver l'honneur de sa famille, la collégienne a convaincu son père de la laisser partir vivre chez sa tante à Salikégné sous le prétexte d'y poursuivre ses études.



C'est finalement la tante, suspectant la situation, qui est parvenue à percer le secret et à obtenir les aveux de l'adolescente. Confrontée, la victime a désigné son demi-frère comme l'auteur des agressions.

Lors de l'audience devant la Chambre criminelle, la victime a livré un témoignage glaçant sur le calvaire subi. Interrogé, A. Seydi aurait confirmé l'intégralité des faits tout en soutenant n'avoir usé d'aucune contrainte physique sur sa sœur.



Face à la gravité des actes, le représentant du ministère public a requis une peine sévère de 10 ans de réclusion criminelle, estimant que l'accusé ne pouvait en aucun cas bénéficier de circonstances atténuantes, vu la nature abjecte de son acte. De son côté, la défense a sollicité la clémence des juges en mettant en avant les regrets exprimés par l'accusé et l'impact de ce scandale sur la famille.



À l'issue des délibérations, le tribunal a déclaré A. Seydi coupable d'inceste et l'a condamné à une peine de 5 ans de réclusion criminelle.