La bataille des vendeurs de journaux face à la montée numérique

Souleymane effectue également des livraisons et dispose de clients abonnés. Mais ces derniers ne le paient souvent qu’à la fin du mois. « Du coup, au moment de verser, je dois compléter avec mon propre argent », explique-t-il.



Pour autant, certains lecteurs restent attachés au papier. Abdoulaye Fall, client rencontré dans les rues du Plateau, explique continuer à acheter son journal par habitude. « J’aime lire le journal papier. Avec le téléphone, on reçoit beaucoup d’informations, mais on ne prend pas toujours le temps de bien les lire. Le journal permet de s’arrêter et de suivre l’actualité tranquillement », estime-t-il.



Un avis que ne partage pas forcément la jeune génération. Aïssatou Ndiaye, étudiante, privilégie son téléphone pour s’informer. « Je consulte surtout les sites d’information et les réseaux sociaux. C’est plus rapide et je peux avoir les nouvelles à tout moment », explique-t-elle.



Ces nouvelles habitudes de consommation de l'information fragilisent progressivement le commerce de la presse papier. « Les gens n’achètent plus les journaux comme avant, car beaucoup ne lisent plus et, avec les téléphones et les réseaux sociaux, tout le monde s’informe facilement », constate Souleymane Camara.



Chaque jour, il continue pourtant de parcourir les rues de Dakar. Avec ses exemplaires à la main et une rémunération limitée, il poursuit un métier devenu plus difficile, mais qui reste pour lui un moyen honnête de gagner sa vie.



À l'heure où l'information tient dans un téléphone, les vendeurs de journaux continuent de faire vivre la presse papier dans les rues de la capitale. Malgré cette baisse de la demande, le support conserve ses fidèles, qui l'achètent par simple plaisir de lire ou pour conserver des éditions importantes en guise d'archives.