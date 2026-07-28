Assemblée nationale : le député Amadou Ba propose la perte de mandat pour tout maire changeant de parti

Le député de Pastef (majorité parlementaire), Amadou Ba, a publié une proposition de loi sur sa page Facebook. Elle porte sur la moralisation de la vie politique et le respect du suffrage universel. Dans son texte, il écrit : « Tout maire qui rejoint une formation politique différente de celle qui l’a élu, perd son mandat ».



Cette sortie intervient dans un contexte de recompositions politiques au Sénégal, après que plusieurs députés de l’Alliance pour la République (APR) ont annoncé leur départ du parti de l’ancien président Macky Sall. Une partie d’entre eux a décidé de rejoindre la nouvelle formation politique portée par le président Diomaye Faye. Ces ralliements ont relancé le débat sur la transhumance politique et la fidélité au mandat reçu des électeurs.



La proposition du député Amadou Ba vise donc les élus locaux, mais elle s’inscrit dans une discussion plus large sur les changements d’appartenance politique en cours de mandat. Pour ses défenseurs, il s’agit de préserver le choix des électeurs exprimé lors des élections. Pour d’autres, une telle mesure soulève la question de la liberté d’adhésion et de l’évolution des alliances politiques.