​L'Intersyndicale des travailleurs des Collectivités locales suspend sa grève générale

L'Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Locales (ITCL) qui avait prévu d’aller en mouvement d’humeur, suite aux lenteurs constatées sur l’opérationnalisation de la Fonction publique locale, diffère la date d’une grève générale. Ce, suite au constat de l’engagement du gouvernement à accélérer le processus de mise en œuvre de la fonction publique locale.



Toutefois, l'Intersyndicale décide de maintenir son plan d’action donc le second jalon concernera entre autres points : la mise en place de la structure d’accueil, la modification du décret 2011-662, le basculement de la pension des fonctionnaires territoriaux de l’IPRES au FNR.



« L’évaluation nous a permis de rendre compte que depuis le plan d’actions qui avait démarré par une tournée de sensibilisation et d’information dans les collectivités territoriales de Rufisque, Pikine et Guédiawaye, les choses ont bougé. Le gouvernement a convoqué le ministère des Collectivités territoriales, qui a convoqué le Conseil supérieur de la Fonction publique locale. Nous avions un décret que nous attendons depuis 8 ans. Heureusement une semaine après, le décret a été signé par le président de la République. Dans l’application institutionnelle, tous les textes législatifs et réglementaires sont terminés au niveau de la Fonction publique territoriale », a déclaré Sydia Ndiaye, Président de l'ITCL.



Selon lui, l’Intersyndicale et le Ministère comptent démarrer une feuille de route par une tournée nationale (Communes, Conseils départementaux) afin que nul n’en ignore. « Cette feuille de route à laquelle adhère l’Intersyndicale, va démarrer le 21 à Matam par un Comité Régional de Développement (CRD). Le ministère s’est engagé à tenir 14 CRD dans les 14 régions », dit-il.



Au retour de la tournée nationale, l’évaluation qui en sera faite permettra, selon M. Ndiaye de prendre une décision quant à la suite du plan d’action.