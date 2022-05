​L’association Al Habiba Mewada prépare une tournée dans les écoles pour offrir des dons aux enfants handicapés

Habiba Mewada s’inspire de son père, Dr Moussa Mewada Oumarou, Coordinateur national au Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun (Cidimuc), qui selon elle, a toujours œuvré pour la promotion de la paix au Cameroun. La fondatrice de l’Association Al Habiba Mewada, considère son père comme un modèle. « Mon père est mon modèle et c’est de lui que vient ma source de motivation d’œuvrer dans le social, en apportant de l’aide aux enfants en situation de handicap », peut-on lire dans la vidéo de présentation de l’association.



L’idée de création d’une association caritative lui est venue grâce à une expérience qu’elle a vécue en élevant son troisième enfant frappé d’un handicap. L’amour et le courage l’ont permis de surmonter les obstacles de la vie. C’est la raison pour laquelle, elle a créé l’association qui, d’ailleurs, porte son nom afin d’aider les enfants en situation de handicap, en conseillant et encourageant leurs parents.





« L’association porte le nom de sa fondatrice parce qu’elle s’est toujours activée dans le social. Elle n’avait pas l’habitude de le médiatiser, mais avec l’avènement des réseaux sociaux, c’est devenu incontournable. C’est à travers nos plateformes qu’on montre nos différentes manifestations », a déclaré Ndakhté Lo, porte-parole de l’association.





« Al Habiba Al Mewada aide les enfants en situation de handicap. Elle aide et nourrit des enfants malades, handicapés ainsi que des orphelins », a-t-elle ajouté.