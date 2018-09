​La guerre des mots entre Ismaila Madior Fall et le Juge Téliko

Le ministre sénégalais de la Justice, Ismaila Madior Fall et le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), Souleymane Téliko se sont lancés quelques mots lundi, par presse interposés, lors de l’atelier de sensibilisation sur les propositions de réformes du secteur.



Ismaila Madior Fall a invité les juges à se pencher sur les vrais problèmes en ces termes: « Au delà des réflexions, des colloques que nous faisons je pense qu’il y a la nécessité de se pencher sur les vrais problèmes qui interpelle la justice ».



«Continuer à colloquer sur le Conseil supérieur de la magistrature est bien’, reconnait-il, mais « il est important de se pencher sur les problèmes concrets qui intéressent la vie, la condition du magistrat, et les rapports entre les citoyens et la justice ».



Le ministre dit n’avoir pas eu envie de laisser le nouveau magistrat de Saraya (région de Kédougou) derrière lui, après son installation, trouvant que c’était difficile pour lui. Idem pour Salamata, où le seul magistrat en service n’avait même pas de greffier, souligne-t-il.



Après avoir écouté le Garde des sceaux, le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), Souleymane Téliko n’a pas mis du temps à répliquer. « Les recrutements, les problèmes de voitures ect… c’est au département de les gérer. Nous avons organisé un colloque sur l’indépendance de ka justice, cela ne veut pas dire qu’on ne s’occupe pas d’autre chose », précise Me Téliko.



« On s’occupe de toutes les questions qui concernent la vie, les conditions matérielles et de travail des magistrats. Néanmoins, on a fait un focus sur une problématique essentielle qui nous est fondamentale », a tenu à préciser le président de l’Ums devant le ministre de la Justice.