​Les États membre de l'OMVG lancent un projet de 225 KW sur 1677 km pour un marché commun de l’électricité

La Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal ont procédé ce jeudi à la signature de la mise en service de la ligne d’interconnexion du Projet Énergie de l’OMVG long de 1677 km. Les sociétés nationales d’électricité des 4 pays membres de l’organisation à savoir ( NAWEC, EDG, EAGB, SENELEC) se sont retrouvées à Dakar, pour jeter les bases de ce qui va devenir le marché commun de l’électricité dans l’OMVG.



« Nous avons un projet qui a deux composantes principales. La première, c’est l’interconnexion électrique entre les quatre Etats. Ce qui a permis, avec l’accompagnement des partenaires techniques et financiers à l’OMVG, de construire une ligne de 1677 km, 225 KW et 15 postes souches qui relient les quatre pays membres, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Aujourd’hui, l’échange d’énergie a déjà commencé entre le Sénégal et la Gambie et bientôt entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Maintenant, en novembre, nous allons clôturer le tout. C’est un système d’échange d’énergie entre les quatre pays de l’OMVG, mais aussi entre les 14 pays d’Afrique de l’Ouest », a déclaré Elhadj Lansana Fofana, Haut-commissaire l’OMVG.

Pour Pape Mademba Biteye Directeur Général de la Senelec : « C’est l’aboutissement d’une longue période de négociations entre les différentes sociétés d’électricité de l’OMVG qui est notre organisation commune qui nous a permis aujourd’hui de finaliser un appel de contrat. Dans le cadre de ce projet, ce sont nos Etats à travers l’OMG dans le cadre de ce projet qui ont fait les frais nécessaires pour construire le projet énergie ».



Selon le Kwawu Mensan Gaba, Directeur sectoriel Énergie Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale, « ce projet d'interconnexion de l'OMVG a été approuvé par le Conseil d'administration de la Banque mondiale en avril 2015 et est entré en vigueur en juin 2016. Ce projet d'intégration consiste principalement à la construction d'infrastructures de transport électrique en haute tension de plus de 1600 km de ligne reliant le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau et aussi la construction de 15 postes de transformation électronique ».



Par ailleurs, il a noté « des retards significatifs à la mise en œuvre du projet lié à la compensation et aux questions contractuelles notamment en Guinée-Bissau et en Guinée, on peut se satisfaire des avancées réalisées. La fin prochaine des travaux en Guinée-Bissau prévue pour fin novembre 2023, qui consacrera également la fin des travaux de l'interconnexion nous impose à tous une discipline d'action en vue de rendre le projet conforme au cadre juridique et réglementaire des accords de financement de l'OMVG et des échanges d'énergie optimisé ».