Départ d’Abdoulaye Niane : Mamadou Faye prend les rênes de la BNDE

Le vent du changement a également soufflé à la Banque nationale pour le développement économique (BNDE Sa). En effet, ce vendredi, Mamadou Faye a pris les rênes de la filiale sénégalaise. Nommé désormais Directeur général de la BNDE, M. Faye succède sur le fauteuil Abdoulaye Niane.



Nouveau patron de ladite Banque, Mamadou Faye n’est pas un novice dans le domaine de Banque-finance. Son parcours le démontre clairement. Ayant été chef de la Section Etats financiers et Consolidation à la BICIS Groupe en 2007, le comptable migre plus tard à la Banque Sahelo-Saharienne pour l’investissement et le commerce, en tant que chef du Département Comptabilité.



Dirigeant ce poste jusqu’en 2011, il pose ses baluchons à la Banque Islamique du Sénégal jusqu’en 2024. Il hérite donc le poste de Directeur général de la BNDE après ce « long parcours ».



Ayant fréquenté le Lycée Limamoulaye, Mamadou Faye se chargera de bien diriger la société sénégalaise qui a fait ses débuts en 2014. La BNDE a démarré ses activités pour « répondre au besoin de faciliter l’accès au financement des PME-PMI, d’apporter des réponses globales à leurs besoins financiers, et ce localement. Nous sommes une banque à vocation universelle et dédiée en particulier aux PME-PMI avec un modèle de partenariat Public-Privé », peut-on lire sur le site de la Banque.