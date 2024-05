Agriculture : le CNCR et Mabouba Diagne en point de presse ce vendredi

Le Conseil National de Concertation et de Coopération (CNCR) compte organiser un point de presse conjoint ce vendredi 17 mai dans son siège.



« Ce sera à la suite de la signature d’une convention, avec Dr Mabouba Diagne, le Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, visant à apporter des avancées dans la révision de la Loi d’Orientation Agricole, Sylvo-Pastorale (LOASP) », peut-on lire sur le document du Conseil.



Cet accord répondra, selon le CNCR, aux aspirations des paysans et intègre plusieurs préoccupations cruciales pour le développement du secteur agricole sénégalais.



Les deux parties feront une déclaration conjointe sur les « mesures concrètes qui sont prises pour répondre aux préoccupations des paysans et promouvoir un développement agricole durable et inclusif », a indiqué le CNCR. Avant d’informer que ces « engagements se traduiront par des actions concrètes dans la révision des dispositions législatives, du financement, de la gouvernance foncière et de l’emploi des jeunes ».



Comptant, à l’occasion, donner son avis sur la campagne agricole, le CNCR va dresser un bilan qui mettra, dit-il, en lumière les succès, les défis rencontrés et les perspectives pour les prochaines saisons.