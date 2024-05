Sénégal – Agriculture : 160 000 tonnes de noix de cajou produites en 2023, selon les acteurs

Au total, 160 000 tonnes de noix de cajou ont été produites au Sénégal en 2023 pour une valeur financière estimée à 95 milliards de francs CFA, contre 87 000 tonnes, l’année précédente, a révélé, sur APS, le président de l’Interprofession cajou du Sénégal (ICAS), Boubacar Konta.



La production de noix de cajou a connu une nette hausse passant de 87 000 tonnes, en 2022, à 160 000 tonnes pour l’année 2023. Selon le président de l’ICAS, « ces statistiques indiquent la nécessité de développer davantage la filière de l’anacarde, qui fait vivre des milliers de familles en Casamance et dans les autres régions du pays ».



Boubacar Konta a également insisté sur l’urgence de miser sur la transformation en vue de créer des emplois et de faire de l’anacarde une filière plus compétitive.