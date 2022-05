​Ligue 2: Sonacos et Wally Daan à l'assaut de Demba Diop FC et US Ouakam

Le leader Sonacos (37 pts) effectue un déplacement délicat chez Demba Diop FC, pour le compte de la 21ème journée de Ligue 2. Idem pour son dauphin, Wally Daan (35 pts), qui rend visite à l’US Ouakam.