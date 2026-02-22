​Louga : un commerçant et sa femme blessés lors d'un cambriolage, 50 millions FCFA emportés

Un commerçant domicilié à Niomré, dans le département de Louga (nord ouest), a été agressé à son domicile par des individus non identifiés. Les présumés assaillants ont blessés grièvement le commerçant et sa femme, avant d’emporter près de 50 millions de FCFA.



Les faits ont lieu le vendredi 20 février 2026, vers 4 heures du matin. Une coupure d’électricité plongeait la localité dans l’obscurité. Des hommes armés et encagoulés auraient profité de ce moment pour pénétrer dans la maison du commerçant, avant de le blesser grièvement à la mâchoire et au bras à l’aide d’armes blanches. Sa épouse, qui tentait de s’interposer, a aussi été touché.



Les présumés voleurs auraient emporté avec eux 25 millions de FCFA destinés à des transactions commerciales et une somme de 30 000 euros (environ 20 millions de FCFA) conservée dans une autre pièce de la maison, selon l’APS. Alertés par les cris, des proches ont tenté d’intervenir, mais les malfaiteurs ont effectué des tirs de sommation avant de prendre la fuite.



Les blessés ont été évacués au Centre hospitalier régional Ahmadou-Sakhir-Mbaye de Louga, où ils ont été admis aux urgences pour des soins intensifs.