Économie africaine 2026 : Une croissance solide portée par les minerais et les grands chantiers

L’année 2026 s’annonce sous de bons auspices pour l'économie africaine. Selon les dernières prévisions de la Coface (Groupe d'assureurs français), la croissance devrait s'accélérer pour atteindre 4,3 % en 2026 après une année 2025 solide (4,2 %). Le moteur de cette croissance réside dans un paradoxe du marché mondial. Alors que les prix des denrées alimentaires et de l'énergie dont l'Afrique est importatrice se stabilisent, ceux des minéraux et des métaux explosent. Selon Coface, ce phénomène, dû à une demande forte et à des difficultés d'approvisionnement mondiales, profite directement aux exportateurs nets. La Zambie et la RDC profitent de l'envolée du cuivre. Le Ghana bénéficie des cours élevés de l'or. La Guinée s'appuie sur ses exportations de bauxite et de minerai de fer.



Malgré des freins structurels et un potentiel de croissance qui reste modeste (sous les 2 %), l'Afrique du Sud tire son épingle du jeu. Le dynamisme du secteur minier irrigue l'ensemble de l'industrie nationale. Le Maroc confirme son statut de moteur régional avec une croissance attendue à 4,4 % en 2026. Le BTP et les Infrastructures, deux piliers soutiennent cette performance , avec la préparation de la Coupe du monde de football 2030 agit comme un accélérateur massif d'investissements . Après un record de 20 millions de visiteurs en 2025, le tourisme reste florissant, tandis que Casablanca renforce sa position de hub financier.