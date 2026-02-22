Inondations au Sénégal : plus de 1,6 milliard FCFA mobilisé pour assister 8 390 ménages

Sous tutelle du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités du Sénégal, le Fonds de solidarité nationale (FSN) annonce avoir assisté 8 390 ménages victimes des inondations sur l'ensemble du territoire national, soit 75 510 personnes, pour un montant cumulé de 1 614 500 000 FCFA, dans un communiqué.



D’après le FSN, au cours de la deuxième phase de ce projet financé par la Banque mondiale, «2 778 ménages dans la région de Diourbel, dont 2 400 dans la ville de Touba», ont été assistés, pour un montant global de 551 100 000 FCFA.



Le Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités informe par ailleurs que les opérations de paiement se poursuivront du mardi 24 au vendredi 27 février 2026 dans les autres régions touchées par les inondations, notamment à Dakar, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Thiès.



Chaque année, le Sénégal fait face à de nombreuses inondations dans plusieurs localités du pays. En 2024, au moins 50 000 personnes déplacées ont été enregistrées à l’est du pays, en raison des pluies diluviennes.