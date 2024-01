​Marché de la téléphonie fixe : SONATEL avec un parc de 376.466 lignes de téléphonie fixe détient 98,36 % de part de marché

L’ARTP a mis en place un Observatoire du marché des télécommunications pour ses analyses et procéder à des publications régulières. Les objectifs poursuivis sont: présenter les évolutions notées sur ledit marché de manière régulière (trimestre, semestre, année), assurer sa mission d’information auprès des autorités, des acteurs des secteurs régulés et du grand public, fournir aux chercheurs et associations de consommateurs des statistiques sur l’évolution des communications électroniques au Sénégal.



« Pour ce qui concerne la répartition du parc des lignes et parts de marché, le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué essentiellement de lignes résidentielles qui représentent 88,01 % du parc global, en hausse de 0,63 point de pourcentage. Le marché de la téléphonie fixe est ainsi réparti : SONATEL avec un parc de 376.466 lignes de téléphonie fixe, détient 98,36 % de part de marché, en hausse de 0,25 point par rapport au trimestre précédent, SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED, avec un parc de 876 lignes de téléphonie fixe détient 0,23 % de part de marché. Il est important de noter que SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED ne commercialise des offres sur le marché de la téléphonie fixe que depuis 2018, et EXPRESSO SENEGAL, avec un parc de 5.793 lignes de téléphonie fixe, possède 1,41 %, en baisse de 0,22 point comparé au trimestre précèdent », a déclaré Leonie Dieye Ndiaye.



Par ailleurs, poursuit-elle : « Dans la segmentation de parc de marche, le parc ADSL/fibre s’élève à 334.642 lignes au troisième trimestre de l’année 2023. Les abonnements professionnels représentent 10,26 % du parc ADSL/fibre, contre 89,74 % pour les abonnements résidentiels. Pour ce qui est du parc des clés et box Internet, en hausse depuis 2020, s’établit à 334.875 lignes à la fin de ce trimestre. Il a ainsi augmenté de 4,95 % par rapport au deuxième trimestre. Les « box Internet » représentent 73,74 % du parc des clés Internet. Le parc Internet mobile hors clés compte 18.595.500 utilisateurs au 30 septembre 2023. Le parc haut débit mobile est estimé à 16.187.616 utilisateurs, soit 87,05 % du parc Internet mobile ».



Compte tenu de l’évolution de l’environnement et des usages, la Chef du service étude et analyse du marché précise, qu’« il est apparu nécessaire de réviser les formulaires de collecte afin de s’adapter aux mutations notées dans le secteur par la Décision n°2023-020 du 06 décembre 2023 relative à la fourniture d’informations par les opérateurs dans le cadre de l’observatoire du marché des communications électroniques. Cette décision a permis de procéder à là : revue des indicateurs du marché des CE avec l’introduction de nouveaux indicateurs, revue des délais de transmission des formulaires de collecte de l’observatoire ».